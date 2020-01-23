Оккупанты ответили на планы Меджлиса организовать массовое шествие в Крым

Аксенов пообещал организаторам и участникам жесткие действия.

Оккупационные власти Крыма отреагировали на планы Меджлиса крымскотатарского народа организовать и провести "Марш достоинства", во время которого предполагается массовое пересечение административной границы с полуостровом.

Как написал в Facebook так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, в случае "вторжения" на полуостров оккупанты будут действовать жестко.

"Это профессиональные провокаторы, которые привыкли использовать людей в качестве расходного материала для достижения своих целей. Посмотрим, чем закончится вся эта информационная шумиха. Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом", - говорится в сообщении главы оккупационной администрации.

Читайте такжеОсвобожденные из российских колоний крымские татары Примов и Ваитов вернулись в Крым (фото)

Аксенов посоветовал украинской власти "задуматься о последствиях провокации" и заявил, что в Крыму "хватит сил образумить любого шантажиста".

В свою очередь бывшая самопровозглашенная прокурор Крыма, ныне - депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что на полуострове для участников шествия подготовят "праздничные автозаки". Она также выразила сомнение, что шествие будет проходить на территории оккупированного полуострова.

Как сообщал УНИАН, о намерении организовать подобное мероприятие глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщил в начале декабря. Для этого уже создан штаб. Вчера он назвал дату мероприятия - 2 мая 2020 года.