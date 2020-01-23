Решение общины поселка Днепровского о присоединении к Ауловской ОТГ проигнорировали местные депутаты

Треть депутатов поселка Днепровское проигнорировали заседание сессии поселкового совета, которое должно утвердить решение общественных слушаний о создании ОТГ вместе с поселком Аулы.

Призывы столичных чиновников местных общин относительно ускорения создания объединенных территориальных громад на местах натыкаются на «тихое» сопротивление местных депутатов, которые не желают менять теплые кресла в местных советах на непонятные перспективы во вновь созданных ОТГ.

Именно так произошло на Днепропетровщине, где треть депутатов поселка Днепровское проигнорировали заседание сессии поселкового совета, которое должно утвердить решение общественных слушаний о создании ОТГ вместе с поселком Аулы. Об этом сообщает издание Информатор.Днепр.

Жители Днепровского выступили за присоединение к Ауловской ОТГ, ибо считают, что такое объединение позволит эффективнее решать насущные проблемы общества. Свое мнение озвучили на общественных слушаниях, надеялись, что их стремление поддержат на сессионном заседании и поселковые депутаты. Однако, из 21 избранников на сессию пришло лишь 14. Треть депутатов заседание проигнорировала.

Попытки создания ОТГ в Днепровском начались еще осенью прошлого года. Тогда, в середине октября, прошли первые обсуждения относительно добровольного объединения общин Днепровского и Новониколаевки. Однако, после долгого ожидания, Новониколаевка отказалась от объединения. Ответ об этом поступил в поселковый совет только 10 января текущего года.

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Очередные общественные обсуждения относительно присоединения уже к Ауловской ОТГ произошли в Днепровском 20 января. Принять участие в обсуждении собралось рекордное количество жителей поселка — 395 человек, именно столько днепровцев собрались во Дворце культуры в понедельник вечером. По итогам голосования 60% присутствующих (235 человек) поддержали присоединение к Ауловской общине.

Закрепить результаты обсуждений должны были бы депутаты на сессии поселкового совета уже 22 января. Однако, неожиданно треть депутатского корпуса проигнорировала сессию. Из 14 присутствующих — половина депутатов поддержала решение общины, трое депутатов проголосовали против присоединения, еще 4 воздержались. После чего поселковый глава лаконично отрапортовала в соцсетях о том, что решение не принято, и Днепровское ожидает объединения в соответствии с перспективным планом.

Напомним, что на сегодня перспективный план согласно распоряжения КМУ предусматривает объединение таких населенных пунктов, как Днепровское, Новониколаевка, Малоалександровка, Боровковка, Верховцево.

Тем временем, днепровцы возмущены поведением народных избранников. В обсуждениях, в ответ на сообщение Ларисы Блохиной, люди высказывают несогласие с таким решением депутатов.

Громада ожидает реакции сельского главы с учетом мнения местных жителей. Поскольку, по мнению людей, глава сельсовета должен отстаивать мнение и волеизъявление жителей, а не чиновников из района или области. А значит, единственным правильным шагом будет назначение новой сессии, с повторным рассмотрением вопроса о присоединении к Ауловской ОТГ, при участии всех депутатов.