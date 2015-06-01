Основатель сети супермаркетов Billa умер на 97 году жизни

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Информацию о смерти предпринимателя подтвердили в его инвестиционной компании Karl Wlaschek Foundation.

Миллиардер, а в прошлом успешный пианист Влашек был одним из самых богатых австрийцев с состоянием в 3,7 миллиарда долларов.

Первый продуктовый магазин самообслуживания «Билла» Влашек открыл в 1953 году, а к концу 1950-х сеть насчитывала уже 45 торговых точек. В 1996 году бизнесмен продал сеть, объединявшую на тот момент 1300 магазинов и 18 тысяч сотрудников, за 1 миллиард долларов немецкой Rewe Group.

В Украине сеть представлена 39 супермаркетами, которые работают с 2000 года.

Ранее УНИАН сообщал, что старший сын вице-президента США Джозефа Байдена Бо Байден скончался от рака головного мозга на 47 году жизни.