Под Артемовском на самодельном летательном аппарате разбился авиааматор-пенсионер

Как сообщает пресс-служба Артемовского городского отдела ГУМВД Украины в Донецкой области, "в селе Федоровка мужчина 1939 года рождения погиб, пытаясь подняться в небо на самодельном устройстве".

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть горотдела милиции в 10.30 от местного жителя. Мужчина сообщил, что на сельскохозяйственном аэродроме разбился самодельный летательный аппарат. Пилот, руководитель авиамодельного кружка, житель Артемовска 1939 года рождения, погиб", - отмечают в милиции.

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