Присягу на верность украинскому народу сегодня принесли 100 призывников

В Николаеве в Учебном центре Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины сегодня состоялась церемония принятия Воинской присяги на верность украинскому народу около 100 военнослужащих срочной воинской службы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Новобранцы перед этим прошли курс общевойсковой подготовки, в ходе которого получили теоретические знания и практические навыки. Кроме того, они выполнили учебные упражнения по стрельбе на одном из полигонов.

Поздравить военнослужащих прибыли временно исполняющий обязанности начальник штаба Командования Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Дмитрий Таран, командиры воинских частей Николаевского гарнизона, представители руководства Николаевского городского совета, местных учебных заведений, ветеранских и волонтерских организаций Николаева, родители, родные и друзья из разных областей Украины.

Таран во время выступления пожелал молодым воинам с честью и достоинством нести высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, поблагодарил за то, что в такое трудное для страны время они встали на защиту Родины и украинского народа.

Читайте такжеКомандующий обещает представить план реформы ВМС до 15 июняКроме того, состоялась встреча руководящего состава Командования Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины с родителями военнослужащих, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с прохождением службы.

По информации представителя украинских ВМС капитана 1 ранга Олега Чубука, в свое время ВМС ВС Украины первыми среди видов полностью перешли на комплектование военнослужащими службы по контракту, последние моряки срочной службы были уволены со службы на флоте в запас в октябре 2013 года. После того, как призыв было восстановлен, сегодня впервые за последние годы состоялось принесение Воинской присяги военнослужащими срочной службы.