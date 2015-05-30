Дети переселенцев из зоны АТО поехали отдыхать в Хорватию при поддержке ФИФА (фото)

Благодаря его инициативе, и поддержке жителей Хорватии, присоединившихся к гуманитарной акции, организован отдых для 300 детей переселенцев из зоны АТО. Об этом сообщает MatchDay

30 мая первая группа детей в составе 150 человек на трех автобусах отправилась в Сплит, где в течении двух недель дети смогут оздоровиться у Адриатического моря. Следующая группа из 150 детей свои каникулы в Хорватии проведет в августе. Отдыхать они будут в городах Макарска и Трогир.

«Все началось с гуманитарной акции, организованной для украинцев, у нас в Хорватии, — рассказал Ивица Пирич. — Я тогда пообещал, что за свои деньги организую отдых у моря в Хорватии для 50 детей, однако потом эту идею подхватил в Украине благотворительный фонд «Допомога Дніпра». Первым мне позвонил Геннадий Корбан, потом подключился Посол Украины в Хорватии Александр Левченко и представители Администрации Президента Украины. И в итоге получилось организовать отдых для 300 детей. Первая группа уже выехала из Днепропетровска».

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«Уверен, украинские дети проведут незабываемые каникулы. Я их встретил в Киеве на вокзале, и мы вместе на автобусах поедем через всю западную Украину, увидим Венгрию, и потом дети будут отдыхать в Хорватии. Помимо моря, они побывают на экскурсиях, к ним в гости приедут пообщаться звезды хорватского спорта. Это очень важная психологическая разгрузка для них. И это я знаю по себе, поскольку, когда мне было 13 лет, в Хорватии тоже началась война и нас группой детей вывезли на отдых в Словению. Я запомнил это на всю жизнь. Уверен, так будет и с украинскими детьми, которым нужны положительные эмоции в столь непростое для Украины время. Я прожил в Украине больше пяти лет, для меня это вторая родная страна после Хорватии. Уверен, что украинцы подавят эту агрессию и страна будет европейским государством», — подытожил Ивица Пирич.