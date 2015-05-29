Генштаб: власти должны информировать граждан относительно НАТО

Такое мнение высказал начальник Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Леонид Голопатюк в ходе 8-го Киевского форума по безопасности.

По словам представителя Генштаба, необходимо делать выводы из ошибок прошлого в вопросе присоединения к НАТО.

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"Мы ездили, такая челночная дипломатия, в Брюссель, и договаривались о присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО. И что получилось? Нулевой результат. Почему? Потому что мы полностью провалили политику информирования нашей общественности. Информирование общественности, это не агитация и пропаганда. Надо всем идти и рассказывать, в том числе о негативных вещах, которые сейчас случаются и есть в НАТО", - заявил Леонид Голопатюк.

Он считает, что нынешнее предложение НАТО о создании трастовых фондов и консультативно-совещательная помощь не являются той помощью, которая бы способствовала защите от агрессии.