"Ехал пьяным": в Киеве "повязали" экс-главу ГАИ – соцсети (фото)

По данным активистов движения PITBULL KIEV, экс-начальник ГАИ Александр Ершов оказывал сопротивление при задержании.

В Киеве якобы за вождение в нетрезвом состоянии задержали полковника и бывшего начальника ГАИ Александра Ершова.

Об этом сообщили активисты на странице группы "PITBULL KIEV" в Facebook.

По их данным, Ершов отдыхал со своей компанией в Голосеевском районе столицы. В два часа ночи в субботу, 18 января, попрощался и "в сильном алкогольном опьянении" сел за руль Range Rover. Активисты вызвали полицию.

"Сел за руль и на большой скорости начинает перемещаться по городу. Манера езды у автомобиля была явно неадекватная, скорость местами превышала за 100 километров в час (в спальном районе) и создавала не одну аварийную ситуацию", – сказано в сообщении.

Возле закрытого коттеджного городка Ершов вышел из машины и подошел к активистам.

«Через несколько метров до въезда в закрытый коттеджный городок «Range Rover» останавливается. Мы тормозим за несколько метров от него. Водитель, выходит из автомобиля и направляется в нашу сторону. Подойдя к водительской двери нашей машины, пошатываясь он начинает спрашивать: «В чем дело?», «Кто вы?» и «Что вы здесь делаете?» - говорится в сообщении.

В это время на место инцидента подъехали сотрудники полиции. Мужчина отказался предъявлять документы, спорил и утверждал, что за рулем была его супруга.

"Начинается процесс задержания. Господин Ершов оказывает сопротивление и где-то порядка 6-8 сотрудников пытаются несколько минут задержать водителя. Успешно. Мужчина на земле, наручники на руках", – сообщили активисты.

По данным активистов, Ершов отказался пройти тест на состояние опьянения.