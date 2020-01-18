ФСБ запретила въезд в Крым журналисту, который писал про суды над крымскими татарами

ФСБ запретило украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову посещать Крым и Россию до 2054 года.

Украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, который регулярно освещал судебные процессы над крымско-татарскими активистами, обыски и аресты в оккупированном Крыму, запретили въезд на полуостров до 2054 года.

Об этом Ибрагимов сообщил Громадскому.

Читайте такжеВ Украине в 2019 году ухудшилась ситуация со свободой слова, зафиксировали 243 нарушения

По словам журналиста, сегодня утром он приехал на пункт пропуска «Чонгар», который на админгранице с Крымом, и когда была его очередь на паспортном контроле, так называемый «пограничник» оккупационной власти взял его паспорт, посмотрел и сказал подождать 5 мин. Вскоре подошел другой «пограничник» и повел его в помещение, где находился сотрудник Федеральной службы безопасности РФ.

По словам Ибрагимова, сотрудник ФСБ спросил, знает ли он, почему там оказался, на что журналист ответил: «Догадываюсь. Потому что у меня личная неприязнь к ФСБ».

После этого журналисту сообщили, что ему запрещен въезд в Крым и Россию. Также у него взяли отпечатки пальцев, сфотографировали.

«А еще они спросили, есть ли у меня татуировки? Я сказал есть, показал им, а они сказали, что им не нравятся мои татуировки. А это просто татуировки, которые посвящены одному писателю», - добавил Ибрагимов.

Формальным основанием для отказа стала норма закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», которая предусматривает запрет на въезд в Россию «для обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».