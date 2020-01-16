В "Миротворце" уверяют, что российские артисты Сюткин и Серов не имеют шансов попасть в Украину

40 народных депутатов требуют от СБУ не пускать на территорию Украины Серова и Сюткина, которые поддержали аннексию Крыма.

В Центре «Миротворец» уверяют, что российские артисты Валерий Сюткин и Александр Серов не имеют шансов попасть в Украину.

Об этом сообщается на одноименном сайте.

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В неправительственной организации отмечают, что в действиях Серова и Сюткина достаточно, чтобы им запретили въезд в Украину. «И запрет на въезд будет, если кто-то из чиновников не нарушит закон, вмешиваясь в деятельность правоохранительных органов и пограничников. Но это уже другое дело - уголовное», - говорится в сообщении.

«Хватит кричать на эту тему. Перестаньте отвлекать СБУ и ГПСУ от выполнения своих прямых служебных обязанностей», - призвали в Центре.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев заявил, что 40 народных депутатов из четырех фракций требуют от Службы безопасности не пускать на территорию Украины российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина, которые поддержали аннексию Крыма.

По словам Арьева, в случае, если СБУ позволит этим артистам въезд в Украину, «концерты спокойно не пройдут».