Одесса потратит 1,5 миллиона гривень на охрану памятников, больше всего на Екатерину II

Тендер провели без альтернативних пропозицій.

Одесская мэрия выделила 1,5 миллиона гривень из горбюджета на охрану памятника «Основателям города», в частности – на скульптуру российской императрицы Екатерины II и ее фаворитов.

Об этом пишет Голос Украины.

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Отмечается, что тендер провели без альтернативных предложений. Чиновники объяснили это постановлением Кабмина о том, что части музейного фонда Украины должны обязательно охраняться полицией охраны.

Среди памятников – императрица Екатерина II и ее четыре фаворита. Этот памятник, пишет издание, занимает центральную позицию.

Как сообщал УНИАН, Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного дела в отношении сторонника аннексии Крыма, члена российской правящей партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.