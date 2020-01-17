Члена партии Путина будут судить в Киеве (фото)

Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного дела в отношении Кучерявого.

Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного дела в отношении сторонника аннексии Крыма, члена российской правящей партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко.

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По ее словам, рассматривать обвинительный акт будет Днепровский районный суд Киева.

Подготовительное судебное заседание назначено на 27 января.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2019 года на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым СБУ задержала Кучерявого, известного своей антиукраинской позицией.

За свои «заслуги» перед страной-агрессором он награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя».

6 декабря СБУ объявила Кучерявому подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 2 статья 110 Уголовного кодекса Украины).

10 декабря Херсонский городской суд поместил Кучерявого под домашний арест на 60 суток. Находиться под домашним арестом Кучерявый должен был в съемной квартире в Херсоне.