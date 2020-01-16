Стала известна судьба полковника ВСУ, который заявил о возможности реинтеграции с боевиками и россиянами

В отношении Ноздрачева завершили служебное расследование.

Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковника Алексея Ноздрачева, который оскандалился с заявлением о возможности реинтеграции с боевиками и военными РФ на Донбассе, понизили в должности.

Как сообщает Военная служба правопорядка, завершено служебное расследование в отношении него.

"В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия происшествия также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

По результатам проверки установили, что постороннего воздействия на полковника не было, однако он грубо нарушил нормы деятельности военнослужащих.

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"По результатам служебного расследования полковник Алексей Ноздрачев привлечен к дисциплинарной ответственности - понижение в должности. Дальнейшее прохождение службы военнослужащим не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины", - отметили в ВСП.

Как сообщал УНИАН, Ноздрачев в скандальном заявлении сказал, что боевики и россияне, которые воюют на Донбассе, могут реинтегрироваться, но помешать этому процессу могут "праворадикалы". После этих слов Генштаб назначил служебное расследование, а сам Ноздрачев извинился. 13 декабря стало известно, что военного отстранили от должности.