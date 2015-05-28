СМИ: срывающая поставки лекарств ВИЧ-инфицированным фирма переименовалась и самоликвидируется

Об этом сообщают в четверг, 28 мая, Наші Гроші со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Ликвидируется фирма «Фіоліс трейд лтд» – это новое название фирмы «Вектор-фарм», которая в декабре выиграла тендер Министерства здравоохранения на поставку препаратов Ламивудин, Зидовудин /Ламивудин, Эфавиренз для 30 тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов по всей Украине и получила указанную сумму по предоплате. Однако фирма не поставила препараты и в начале мая подала иск против Минздрава относительно пересмотра суммы контракта из-за падения гривни по сравнению с декабрем.

Однако уже после даты первого судебного заседания, которое было назначено на 16 мая, фирма начала процесс ликвидации. Он начался 27 мая, на следующий день после того, как общественность обнародовала информацию о том, что компания не собирается поставлять лекарства, за которые уже было заплачено государством.

Читайте такжеСвязанная с Минздравом времен Януковича фирма поставила под угрозу жизнь ВИЧ-инфицированных Украины - активисты"Такой шаг может свидетельствовать о том, что компания не хочет выполнять свои обязательства перед Правительством Украины и поставлять лекарства. Существует огромный риск того, что государство не сможет не только добиться поставки препаратов, но и вернуть бюджетные деньги, которые были заплачены компании еще в декабре месяце", – утверждает Елена Щербань, юрист «Центра противодействия коррупции».

По информации ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» уже 15 июня в Украине закончатся лекарства для тысяч ВИЧ-позитивных людей, которые должна поставить компания.

Причиной такой проблемы стало решение, принятое еще в прошлом году. В 2014 году, во времена руководства Минздрава Василия Лазоришинца, в постановление Кабинета Министров Украины №117 была внесена «лоббистская норма», позволившая поставщикам лекарств получить 100%-ную предоплату товара и 6 месяцев отсрочки поставок. Вследствие этого лекарства, которые пациенты в рамках государственных программ лечения должны получить к концу 2014 года, могли бы быть поставлены в Украину только в июне 2015.

"Мы имеем информацию от производителей препаратов о том, что «Вектор Фарма» не перечислило ни копейки поставщику, что делает невозможным поставки лекарств в июне месяце. И факт официальной ликвидации компании говорит о том, что сегодня, совместно с Правительством, на самом высоком уровне, безотлагательно надо решать проблему перекрытия этой недостачи", - утверждает Владимир Жовтяк, председатель ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД».

Вчера, 27 мая, пациентские и антикоррупционные организации провели акцию под стенами Кабинета Министров Украины, чтобы привлечь внимание Правительства к этой проблеме. В результате Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министру внутренних дел разобраться в ситуации и найти руководителей компании.

На сайте фирмы "Вектор-Фарм" сообщается, что фирма обращалась в Минздрав с просьбой изменить цены еще до оплаты, но не получила ответа.