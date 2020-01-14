Умерла украинка, которую в Польше выбросили на улицу с инсультом

После инсульта в Польше женщина находилась у родителей в селе во Львовской области.

Умерла украинка Оксана Харченко, которую в прошлом году с инсультом на автобусной остановке в Польше оставил работодатель.

Об этом на странице в Facebook сообщил бывший почетный консул Украины в Познани Витольд Хоровский, ссылаясь на сообщения сестры Оксаны Харченко Натальи Козанчин.

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После инсульта в Польше Оксана Харченко находилась у родителей в селе во Львовской области. Как отметил экс-консул, туда он завез ее после многих месяцев тяжелой реабилитации. В общем, ее состояние было хорошим, однако двигаться самостоятельно она уже не могла.

Также отмечается, что Оксана Харченко страдала от почечной недостаточности.

Напомним, в прошлом году польский работодатель оставил на скамейке украинку с инсультом. Таким образом он пытался избежать ответственности за то, что она работала у него нелегально. Только после того, как о деле узнали в консульстве Украины, владелец фирмы, где работала Оксана, согласился ей помогать.