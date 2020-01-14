"С другими тоже договорились": появилось видео, как руководитель одесской налоговой договаривалась о взятке

На видео также зафиксировано, как руководитель ГУ ГНС Наталья Чеботарева раскрывает степень "взаимодействия" с другими правоохранительными органами региона.

Появилось видео, как руководитель Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева предлагала 25 тысяч долларов взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

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Соответствующее видео выложило НАБУ.

На видео зафиксировано, как сначала Чеботарева озвучила обещание предоставить неправомерную выгоду в размере 25 тысяч долларов руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры:

Руководитель - То есть, 25 (речь идет о сумме в 25 тысяч долларов неправомерной выгоды - НАБУ). Она больше не будет повышаться или может расти в зависимости…

Чеботарева – Я думаю, что она будет повышаться, потому что у нас сейчас только начинается.

Руководитель - Нет, Наталья, чтоб потом, чтобы говорить, что когда говорили тогда в среду, эти там 10% просто (говорится про то, что обещанные 25 тысяч долларов вероятно составляют 10% от общей суммы неправомерной выгоды, собранной с предпринимателей области - НАБУ).

Кроме того, на видео зафиксировано, как Чеботарева раскрывает степень «взаимодействия» с другими правоохранительными органами региона.

Руководитель – Так, смотрите, мы обсуждали. С ДБР у вас, вы закрываете ситуацию.

Чеботарева – Я не буду просто по службам говорить. По другим службам у нас нормально, все хорошо. Но с ними тоже договорились.

Руководитель – Я имею ввиду по СБУ.

Чеботарева - Мы не будем, да, вас подставлять в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали руководителя регионального главка одесской Государственной налоговой службы за попытку подкупа сотрудника прокуратуры.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении 25 тысяч долларов взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

Как стало известно УНИАН, речь идет о задержании руководителя Главного управления ГНС в Одесской области Натальи Чеботаревой.