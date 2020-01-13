В Киеве завтра частично ограничат движение на Северном мосту в направлении Троещины
20:07, 13 января 2020Общество
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Движение ограничат из-за проведения текущего ремонта.
Текущий ремонт планируется завершить до вечернего часа пик / фото УНИАН
Завтра в Киеве на Северном мосту с 08:00 до 17:00 частично ограничат движение транспорта в направлении Троещины.
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Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».
Как сообщили в коммунальной корпорации, работы будут выполнять в направлении Троещины.
«Текущий ремонт планируется завершить до вечернего часа пик, чтобы меньше влиять на трафик», - отметили в «Киевавтодоре».
В КК «Киевавтодор» приносят извинения за временные неудобства.
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