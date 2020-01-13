цей матеріал доступний українською

В Киеве завтра частично ограничат движение на Северном мосту в направлении Троещины

20:07, 13 января 2020
Общество
19 0
 Текущий ремонт планируется завершить до вечернего часа пик / фото УНИАН

Читайте такжеВся реклама на телевидении, радио и в прессе с 16 января должна быть на украинском языке - Нацсовет по телерадиовещанию

Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Как сообщили в коммунальной корпорации, работы будут выполнять в направлении Троещины.

«Текущий ремонт планируется завершить до вечернего часа пик, чтобы меньше влиять на трафик», - отметили в «Киевавтодоре».

В КК «Киевавтодор» приносят извинения за временные неудобства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter