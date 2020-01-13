Порезал ножом и хотел изнасиловать: подозреваемого в покушении на убийство 19-летней девушки арестовали на 2 месяца

7 января на проспекте Лобановского в Киеве мужчина нанес многочисленные ножевые ранения девушке и пытался ее изнасиловать.

Голосеевский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога киевлянину, которого подозревают в покушении на убийство 19-летней девушки.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

«Злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 10 ч. 2 ст. 115 (Законченное покушение на умышленное убийство, соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители разыскали предполагаемого злоумышленника и 11 января задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«Им оказался 29-летний ранее не судимый киевлянин. Во время неотложного обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли нож, рюкзак и куртку со следами, похожими на кровь», - говорится в сообщении.

В полиции напоминают, что 7 января на проспекте Лобановского, что в Голосеевском районе столицы, мужчина нанес многочисленные ножевые ранения девушке и пытался ее изнасиловать.

Нападающий подбежал к потерпевшей, ударил по голове и начал душить. «Одновременно с этим он хотел изнасиловать девушку и наносил ей в спину удары острым предметом. Киевлянка смогла вырваться и позвать на помощь. Фигурант после содеянного скрылся. Пострадавшую девушку госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает», - сообщили в полиции.

Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.