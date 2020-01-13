Подозреваемый по делу об убийстве Окуевой вины не признает – полиция

Этот человек - выходец из Дагестана, но длительное время уже является гражданином Украины.

Подозреваемый в причастности к убийству добровольца Амины Окуевой в 2017 году, который был задержан вчера, 12 января, является членом преступной организации, но вины в совершении преступления не признает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил во время брифинга в Киеве.

Читайте такжеВ полиции пока не назвали версий относительно мотива убийства Окуевой

«Его роль будет рассматриваться в окончательном подозрении – сейчас проходят определенные следственные действия, которые дадут ответ – либо это лицо принимало участие только в организации и передачи оружия или непосредственно в исполнении. Следственные действия пройдут, установим весь круг участников, которые причастны и тогда можно говорить на конечной стадии, когда производство будет направляться в суд – тогда будем говорить о его конечной роли», - заявил он.

«Этот человек является членом преступной организации, по которой возбуждено уголовное производство по статье 255 Уголовного кодекса Украины (Создание преступной организации) и именно за совершение заказных убийств... это лицо родилось в Дагестане еще в Советском союзе, прибыло в Украину, длительный срок уже гражданин Украины», - добавил Небытов.

«В настоящее время информации о том, что он признает свою вину, нет, как он не признавал в сентябре (в 2019 году – ред.) во время задержания», - отметил Небытов, добавив, что тогда ему объявляли подозрение в совершении убийств директора компании «Caparol», которое произошло в сентябре 2016 года, и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена в январе 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 12 января, в прокуратуре Киевской области заявили о задержании исполнителей убийства добровольца АТО Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева.

На своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что неизвестные после того, как расстреляли машину супруги, оставили на месте преступления автоматическое оружие. «Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств ... и в том числе, в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии», - написал Аваков.

Справка. 1 июня 2017 года в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев АТО Осмаева и Окуєву.

По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. В результате инцидента Осмаева и киллера госпитализировали с огнестрельными ранениями. Обвиняемый по делу - 58-летний гражданин Российской Федерации Артур Кринари. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранение.