Экс-президент МАУ не верит в техническую неисправность, которая не дала бы шанса экипажу спасти людей

Мирошников отметил, что МАУ очень щепетильно относится к подготовке пилотов.

Экс-президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), член наблюдательного совета компании Юрий Мирошников не верит, что во время катастрофы самолета Boeing 737 в Иране могла произойти такая техническая неисправность, которая не дала бы шанса экипажу спасти людей.

Об этом Мирошников сообщил на своей странице в Facebook.

"Я, конечно, не стану утверждать, что самолет не может поломаться только потому, что он новый. Но зная, насколько многократно зарезервированы все системы Boeing 737-800, зная отчеты о техническом состоянии нашего красавца «Romeo» (а на техническом обслуживании мы никогда не экономили и не экономим, безопасность полётов - наш главный приоритет), я никогда не поверю, что могла произойти такая техническая неисправность, которая не дала бы шанса нашему экипажу спасти людей», - написал он.

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Мирошников отметил, что МАУ очень щепетильно относится к подготовке пилотов.

«Я работаю в МАУ 26 лет. Я знаю изнутри наши сильные и слабые стороны. Я знаю, насколько щепетильно мы относимся к подготовке пилотов, начиная от их отбора и дальнейшего обучения и заканчивая постоянным поддержанием квалификации», - написал он.

По словам Мирошникова, однажды у самолета МАУ взорвался двигатель во время взлета, но пилот успешно смог приземлиться.

«Я прекрасно помню случай во Франкфурте, когда на взлете фактически взорвался двигатель, и наш командир, который сумел развернуться и посадить самолет с полной загрузкой и полными баками топлива на одном двигателе, на вопрос «КАК?», сказал: «Я это отрабатывал на тренажере»… и то, что мы тренируем пилотов, используя в программе тренажера именно тегеранский аэропорт, укрепляет мою уверенность в неоспоримой грамотности действий нашего экипажа. Я всегда гордился и сейчас горжусь нашими экипажами. Я уверен, что наши ребята и в кабине, и в салоне делали все возможное и невозможное, если только они были живы», - подчеркнул он.

Также Мирошников выразил соболезнования близким погибших.

«Вчера мы молча стояли плечом к плечу перед фотографиями наших ребят - тех, которые навсегда останутся в небе… и слова были не столь важны, важно было быть вместе, потому что мы одна большая семья и в нашей семье случилось страшное горе. Я выражаю глубочайшие соболезнования всем, потерявшим своих близких в этой ужасной катастрофе. Как страшно, что не в наших силах хоть что-то исправить… Верю и надеюсь, что истина будет установлена – это дело чести каждого из нас, это наш долг перед всеми погибшими, хоть это их уже и не вернет", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 8 января, в Иране потерпел крушение самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.