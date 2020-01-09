В Киеве задержали "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский" (фото)

Гражданин РФ незаконно прибыл в Украину, чтобы избежать наказания за свой статус «вора в законе». Мужчину на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев, решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда в Украину. Гражданин РФ незаконно прибыл в Украину, чтобы избежать наказания за свой статус «вора в законе». Мужчину на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев, решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда в Украину.

В Киеве задержан «вор в законе» по прозвищу «Камо Московский».

Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, по данным оперативников департамента, «Камо Московский» незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус «вора в законе» на территории Российской Федерации и установить контроль над преступными группами в Украине.

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57-летний уроженец Грузии и гражданин РФ был «коронован» в 1983 году в Тбилиси. Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений. В целом провел в местах лишения свободы в РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года.

Чтобы избежать уголовной ответственности за свой статус, «Камо Московский» приехал в Украину, при этом незаконно пересек государственную границу.

Чтобы не допустить реализации преступных планов «вора в законе», правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение. 5 декабря оперативники задержали его.

При содействии Государственной миграционной службы Украины и по решению суда «вора в законе» на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда в Украину сроком на пять лет.