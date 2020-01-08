В ВР предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения пешеходами

Авторами проекта являются трое народных депутатов от "Слуги народа".

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статьи 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения (№ 2697).

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Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются трое народных депутатов от "Слуги народа".

Законопроектом предлагается установить, что неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, невыполнение других правил дорожного движения влекут за собой наложение штрафа в размере 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В действующем законодательстве говорится о наказании в виде предупреждения или наложения штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же нарушения, совершенные вышеуказанными лицами, находящимися в состоянии опьянения, влекут наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (в действующем законодательстве - 8 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, влекут за собой наложение штрафа в размере 40 (в действующем законодательстве - 10) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 12 до 40 часов.