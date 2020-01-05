Протесты в Каховке: следователи назначили повторную экспертизу по требованию родственников погибшего

4 января в Новой Каховке десятки горожан пришли к районному отделению полиции и зажгли шины. Таким образом они устроили протест из-за убийства 26-летнего земляка. Все произошло в новогоднюю ночь.

Следователи Херсонщины назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу погибшего в результате столкновения с правоохранителем 26-летнего жителя Новой Каховки.

Об этом 5 января сообщил полковник полиции Николай Вербицкий, передает Громадське.

По его словам, правоохранители допускают проведения компьютерно-технических экспертиз. Кроме того, назначено повторная экспертиза тела погибшего.

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«Пострадавшие требуют повторную экспертизу тела мужчины. Мы ее уже назначили. Завтра (соберутся – УНИАН) эксперты бюро судебно-медицинской экспертизы, ее проведут в составе 3 человек. Туда также будет допущен с разрешения следователя представитель потерпевшего», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Новой Каховке на Херсонщине десятки горожан пришли к районному отделению полиции и зажгли шины. Таким образом они устроили протест из-за убийства 26-летнего земляка. Все произошло в новогоднюю ночь.

Вскоре глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев пообещал контролировать ход расследования