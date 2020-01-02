Епифаний хочет, чтобы в Минске обсудили притеснения церкви в оккупированном Крыму

Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал, что ПЦУ ранее обращалась к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он отреагировал на ущемление прав верующих в Крыму.

В Православной церкви Украины хотят, чтобы вопрос притеснений украинской церкви в аннексированном Крыму обсудили на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал в программе Радио Свобода «Субботнее интервью».

«Мы даже обращались к представителям в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров Трехсторонней группы», – сказал митрополит.

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Он также отметил, что ПЦУ ранее обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он отреагировал на ущемление прав верующих в Крыму.

«Во время встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций я этот вопрос поднял, очень остро поднял. Президент даже записал этот вопрос. Также и другие представители церквей и религиозных организаций отмечали, что происходит преследование. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи. Также обращаемся и к правительству, и к Верховной Рады, чтобы они должным образом обратили на это внимание», – подчеркнул глава ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, в конце июля архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент заявил, что из собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе украли все церковные вещи Крымского епархиального управления ПЦУ.

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По словам архиепископа, пока он находился на конференции по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне, «министр имущественных и земельных отношений» оккупированного Россией Крыма Анна Анюхина организовала под видом «внутреннего ремонта» разгром церкви.

29 августа более 50 крымских прихожан ПЦУ обратились в Комитет по правам человека ООН из-за захвата оккупантами последнего храма Крымской епархии ПЦУ.

9 сентября Комитет ООН по правам человека запретил России выселять Крымскую епархию ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, 20 сентября комитет во второй раз обнародовал заявление с соответствующим запретом.

24 сентября в управлении российского «министерства юстиции Крыма» в третий раз отказали в регистрации украинско-православного прихода на полуострове.

Арбитражный суд Центрального округа Калуги (РФ) 14 ноября отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии ПЦУ. Представители церкви пытались оспорить решения министерства имущественных и земельных отношений Крыма» о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя.

10 декабря архиепископ Климент объявил бессрочную голодовку, требуя от Кабмина и Верховной Рады решить вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма и обеспечения безопасности духовенства епархии.

17 декабря Климент приостановил голодовку.