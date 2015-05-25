Боевики в Луганске наладили производство поддельного алкоголя – Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, на рынках, в кафе, ларьках и даже отдельных магазинах в населенных пунктах, контролируемых так называемой «ЛНР», в большом количестве на разлив появились водка и коньяк неизвестного происхождения (в пластиковых бутылках емкостью 5 и 10 л из-под питьевой воды).

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По предварительным данным, производство фальсифицированного алкоголя налажено в Луганске.

Также Тымчук сообщил, что в Донецке и населенных пунктах северной части так называемой «ДНР» улучшается ситуация с дефицитом топлива. На нескольких бензозаправках топливо появилось благодаря контрабанде из России.