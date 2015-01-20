В Луганске боевики после долгого простоя возобновили производство водки

14:56, 20 января 2015
Общество
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В Луганске возобновило работу одно их старейших предприятий  города – ООО "Луганский ликеро-водочный завод "Луга-нова".  

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Об этом сообщил Росбалт по информации СМИ боевиков.

"На бренде вашей фирменной продукции "LN" не хватает одной буквы "R" для того, чтобы эта марка стала республиканской", -  заявил главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий на церемонии запуска основной линии разлива продукции.

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По его словам, новый бренд будет "ярким доказательством" того, что экономика "молодого государства" развивается.

С конвейера продукция была сразу загружена в машины и отправлена для реализации в фирменные магазины Луганска и Алчевска.

Также сообщается, что в мирное время на предприятии трудилось 250 человек. 

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