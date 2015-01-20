В Луганске боевики после долгого простоя возобновили производство водки
В Луганске возобновило работу одно их старейших предприятий города – ООО "Луганский ликеро-водочный завод "Луга-нова".
В Луганске заработал после долгого простоя ликеро-водочный завод / УНИАН
Об этом сообщил Росбалт по информации СМИ боевиков.
"На бренде вашей фирменной продукции "LN" не хватает одной буквы "R" для того, чтобы эта марка стала республиканской", - заявил главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий на церемонии запуска основной линии разлива продукции.
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По его словам, новый бренд будет "ярким доказательством" того, что экономика "молодого государства" развивается.
С конвейера продукция была сразу загружена в машины и отправлена для реализации в фирменные магазины Луганска и Алчевска.
Также сообщается, что в мирное время на предприятии трудилось 250 человек.