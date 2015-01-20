В Луганске боевики после долгого простоя возобновили производство водки

Об этом сообщил Росбалт по информации СМИ боевиков.

"На бренде вашей фирменной продукции "LN" не хватает одной буквы "R" для того, чтобы эта марка стала республиканской", - заявил главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий на церемонии запуска основной линии разлива продукции.

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По его словам, новый бренд будет "ярким доказательством" того, что экономика "молодого государства" развивается.

С конвейера продукция была сразу загружена в машины и отправлена для реализации в фирменные магазины Луганска и Алчевска.

Также сообщается, что в мирное время на предприятии трудилось 250 человек.