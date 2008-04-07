С начала года рост потребительских цен в Украине составил 9,7%

В Украине инфляция в марте против февраля 2008 года составила 3,8%.

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики Украины, размещенном на сайте ведомства.

По данным Госкомстата, с начала текущего года рост потребительских цен составил 9,7%.

В то же время, в марте 2008 г. к марту прошлого года инфляция составили 26,2%, в январе-марте к аналогичному периоду 2007 год – 22,5%.

Справка УНИАН. В январе т.г. Всемирный банк изменил прогноз уровня инфляции в Украине по итогам 2008 года с 9,6 до 13,8%. Прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

В октябре 2007 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году - с 4,6% до 5,4%.

В госбюджете на 2008 год заложен прогнозный показатель инфляции на уровне 9,6%.