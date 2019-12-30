Освобожденный из плена украинец Савин назвал имена пленных, которые остались в тюрьмах боевиков

По словам украинца, в «ДНР» не хотят подтверждать для обмена удерживание ряда людей.

Украинец Василий Савин, которого освободили в результате обмена 29 декабря, назвал имена пленников, которые удерживались вместе с ним в Макеевской колонии строгого режима. Они до сих пор остаются заложниками боевиков.

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Как сообщает «Громадське радіо», Савин назвал следующие имена:

Владимир Синюков

Павел Корсун - военный

Максим Тимофеев, инвалид второй группы

Геннадий Матвийчук - шахтер со сломанным позвоночником

Александр Шелест

Сергей и Дмитрий Караберюш

Твердый, Самдулов, Матюшенко

Воробей Василий

"Там остались прекрасные ребята. Владимир Синюков. Паша Корсун, военный, ехавший в КамАЗе. Его не отдали. Максим Тимофеев. Вот его мама здесь, на коляске. Старый человек, ее отдали. А Максим, инвалид второй группы, его не отдали.

Также остается там шахтер Гена Матвийчук, у него сломан позвоночник, пол позвоночника отсутствуют, металлический стержень, он остается в подвале. Саша Шелест и Корсун (преподаватель института, 60 лет). Остаются в подвале.

Прекрасные ребята Сергей Мазуров. Сергей и Дмитрий Караберюш всегда были в списке, за два дня до обмена выбросили из списка. Когда приезжала типа «омбудсменка ДНР» Морозова, я прорвался через охрану и спросил: почему не подтверждают тех, кого видят? Нас всех выгнали на плац. «Вы же их видите - говорю ей, - почему не подтверждаете? А она мне: "Если я их подтвержу, то Украина может не отдать тех, кого мне надо".

А еще там остаются Твердый, Самдулов, Матюшенко (жена недавно с плакатом стояла возле администрации президента). Воробей Вася. Все они остаются там », - перечислил Савин.

Напомним, 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украина забрала 76 человек и выдала 124.