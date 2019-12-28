К Лукьяновскому СИЗО подтягиваются противники обмена экс-"беркутовцев"

28 декабря на заседании Киевского апелляционного суда прокуроры заявили, что экс- «беркутовцы» включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛДНР». По информации СМИ, обмен запланировано на завтра, 29 декабря.

Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются противники обмена обвиняемых в расстреле активистов Революции Достоинства, который состоится 29 декабря.

Акцию протеста в Facebook анонсировал активист Роман Синицын.

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«Выглядит все так, что беркутов отпустят без приговора суда и безразлично на Героев Небесной сотни, справедливость и вообще достоинство нас как нации. Единственный выход – массово присутствовать под СИЗО и судом», – говорится в сообщении.

По его слова, под стенами суда и следственного изолятора уже дежурят несколько сотен человек.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием были установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

27 декабря Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцев», трем из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашним арестом.

28 декабря на заседании Киевского апелляционного суда прокуроры заявили, что экс- «беркутовцы» включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛДНР». По информации СМИ, обмен запланировано на завтра, 29 декабря.

Прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс-"беркутовцы".