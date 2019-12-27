Судье по делу экс-"беркутовцев" заявили об отводе

Адвокат Елена Сторожук обвиняет судью в предвзятости к потерпевшим по делу.

Адвокат потерпевших по делам Майдана Елена Сторожук заявила об отводе председательствующей судьи Маргариты Васильевой в судебном заседании по рассмотрению апелляционных жалоб на меры пресечения экс-"беркутовцам".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сторожук заявила во время заседания Киевского апелляционного суда.

"У меня есть заявление председательствующей судье Васильевой ... со стороны потерпевших мне четко понятно, что на вас оказывается давление. Я считаю, что вы обязаны заявить самоотвод, если вы заявляете, что давления на вас нет, то такой отвод заявлю вам я в связи с тем, что у вас есть явная предвзятость", - сказала она.

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По убеждению Сторожук, "планомерное нарушение всех норм Уголовного процессуального кодекса Украины, что связано с подготовкой апелляционных жалоб к рассмотрению в судебном производстве, мы сегодня видели с момента получения судом апелляционной жалобы и до момента начала судебного рассмотрения".

"На сегодня председательствующая судья в нарушение прав потерпевших не осуществила подготовку апелляционных жалоб к рассмотрению и допустила, если не под давлением, то самостоятельно, предвзятость к стороне потерпевших, поскольку сторона потерпевших осталась не информированной, чтобы хотя бы иметь представление об этих апелляционных жалобах".

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношения электронного браслета.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

23 декабря "Громадське" со ссылкой на два источника сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей 20 февраля 2014 года.

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24 декабря адвокат Валентин Рыбин утверждал, что 23 декабря все пять экс-"беркутовцев" были включены украинской стороной в список на обмен, а на следующий день утром украинская сторона передумала.

В свою очередь адвокат Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланированном обмене экс-"беркутовцев".

Сегодня, 27 декабря, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-"беркутовцам". Жалобы Янишевского, Зинченко и Аброськина суд получил 26 декабря, жалобы Тамтуры и Маринченко - сегодня.

Во время судебного заседания стало известно, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по этому делу.

По данным российских СМИ, обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" планируется 29 декабря.