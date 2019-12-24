Адвокат экс-беркутовцев заявил, что троих его подзащитных исключили из списков на обмен

Рыбин попросил боевиков на Донбассе "сделать все возможное" для их обмена.

Адвокат бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстрелах участников Евромайдана в феврале 2014 года, Валентин Рыбин заявил, что троих его подзащитных якобы исключили из списков на обмен.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня украинская сторона вычеркивает из списков на обмен сотрудников спецподразделения "Беркут", троих наших ребят, которые содержатся в СИЗО уже практически пять лет", - заявил он.

Рыбин обратился к боевикам "ЛДНР" и попросил их "сделать все возможное" для освобождения экс-беркутовцев.

По информации "Громадського", речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине.

Как сообщал УНИАН, сегодня суд оставил четверых экс-беркутовцев под стражей. В СИЗО находятся бывший заместитель командира киевского "Беркута" Олег Янишевский и солдаты спецроты Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Александр Маринченко.

Накануне СМИ сообщили, что бывших бойцов "Беркута" готовят к обмену с боевиками на Донбассе.