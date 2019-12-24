Адвокат экс-беркутовцев заявил, что троих его подзащитных исключили из списков на обмен
Адвокат бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстрелах участников Евромайдана в феврале 2014 года, Валентин Рыбин заявил, что троих его подзащитных якобы исключили из списков на обмен.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня украинская сторона вычеркивает из списков на обмен сотрудников спецподразделения "Беркут", троих наших ребят, которые содержатся в СИЗО уже практически пять лет", - заявил он.
Рыбин обратился к боевикам "ЛДНР" и попросил их "сделать все возможное" для освобождения экс-беркутовцев.
По информации "Громадського", речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине.
Как сообщал УНИАН, сегодня суд оставил четверых экс-беркутовцев под стражей. В СИЗО находятся бывший заместитель командира киевского "Беркута" Олег Янишевский и солдаты спецроты Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Александр Маринченко.
Накануне СМИ сообщили, что бывших бойцов "Беркута" готовят к обмену с боевиками на Донбассе.