Одесский парк Горького уже украсили к Новому году (фото)
13:19, 27 декабря 2019Общество
100 0
Новогодней иллюминацией сияют все заведения парка.
В парке поставили инсталляции \ 048.ua
Одесса уже во всю светится новогодними огнями. Украсили к зимним праздникам и парк имени "Горького".
Читайте такжеБолее 7 тысяч спасателей будут дежурить в Украине на праздники
Как сообщает 048.ua, новогодней иллюминацией сияют все заведения парка. Установлено несколько фотозон, а также множество святящихся фигур животных, различных новогодних персонажей, ну и главная достопримечательность этого праздника - новогодняя елка, которую установили прямо возле сцены позади кинотеатра.
Елку установили прямо возле сцены позади кинотеатра \ 048.ua
В парке работает несколько фотозон \ 048.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter