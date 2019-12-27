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Одесский парк Горького уже украсили к Новому году (фото)

13:19, 27 декабря 2019
Общество
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В парке поставили инсталляции \ 048.ua

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Как сообщает 048.ua, новогодней иллюминацией сияют все заведения парка. Установлено несколько фотозон, а также множество святящихся фигур животных, различных новогодних персонажей, ну и главная достопримечательность этого праздника - новогодняя елка, которую установили прямо возле сцены позади кинотеатра.

Елку установили прямо возле сцены позади кинотеатра \ 048.ua
В парке работает несколько фотозон \ 048.ua
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Теги: #новости Украины#Новый год#новости Одессыпогода в Одессе