Одесский парк Горького уже украсили к Новому году (фото)

Новогодней иллюминацией сияют все заведения парка.

Одесса уже во всю светится новогодними огнями. Украсили к зимним праздникам и парк имени "Горького".

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Как сообщает 048.ua, новогодней иллюминацией сияют все заведения парка. Установлено несколько фотозон, а также множество святящихся фигур животных, различных новогодних персонажей, ну и главная достопримечательность этого праздника - новогодняя елка, которую установили прямо возле сцены позади кинотеатра.