Волынские шахтеры прекратили акцию протеста после получения зарплаты

Как сообщил корреспонденту УНИАН глава Независимого профсоюза горняков ГП “Передпусковая дирекция шахты №10 ”Нововолынская” Василий Прадид, «шахтеры наконец добились своего».

Сегодняшняя акция протеста, которая длилась с 10 до 17 часов, дала свои результаты. В 19 часов на мобильные телефоны шахтеров поступили СМС - сообщения о поступлении зарплаты с января по апрель 2015 года.

«Поэтому на сегодня государство полностью рассчиталось с шахтерами, - сказал Прадид, и добавил, что «горняки все-таки ожидали, что кроме задолженности поступят еще и от правительства деньги и на достройку шахты №10».

Как сообщал УНИАН, в Волынской области работники шахты «Нововолынская №10» перекрыли трассу Ковель-Жовква-Львов, требуя выплаты задолженности по зарплате.

Читайте такжеШахтеры на Западной Украине перекрыли мост, требуя выплаты зарплат (фото)По словам председателя Независимого профсоюза горняков ГП “Передпусковая дирекция шахты №10 ”Нововолынская” Василия Прадида, сегодня в 10.00 шахтеры снова вышли на трассу Ковель-Жовква-Львов со стороны Иваничевского района и перекрыли движение транспорта. Более ста человек постоянно двигаются по пешеходному переходу и каждые 15 мин. пропускают легковые автомобили и рейсовые автобусы.

«Пока денег не будет на наших счетах, то есть пока не придут соответствующие СМС-сообщения на наши мобильные, мы будем перекрывать трассу. Нам не платят с января по апрель, задолжали уже более 12 млн грн. Мы сообщили об акции Иваничевской РГА, районную милицию, все происходит мирно», - заявил Прадид.