90 осужденных агентов и террористов, предупрежденные теракты: контрразведка СБУ отчиталась за 2019 год

Шестерых сотрудников диппредставительств объявили персонами нон грата.

В 2019-м благодаря работе контрразведки СБУ к различным срокам и видам наказания осуждены 90 лиц, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В этом году начато 239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности: государственная измена – 57; шпионаж – 7; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – 4; террористическая и диверсионная деятельность – 54.

Также удалось предупредить теракты в разных городах Украины. Например, к десяти годам лишения свободы приговорили диверсанта, который по заданию террористического "МГБ "ЛНР" готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине.

На 12 лет посадили и бывшего сотрудника МВД Украины из Полтавщины, передававший ФСБ РФ информацию о военных объектах, списки мобилизационного резерва и добровольцев и волонтеров региона.

Кроме того, бывший капитан милиции из Запорожья, планировавший взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд, получил восемь лет тюрьмы.

Продолжается следствие в отношении ряда других разоблаченных агентов спецслужб РФ и квазиреспублик. В частности, речь идет об объявлении персонами нон грата шестерых человек, работавшие под прикрытием дипломатических представительств. В частности, во Львовской области разоблачили российского консула-советника, который собирал информацию о состоянии ВСУ и готовил представителей нацменьшинств для акций по дискредитации Украины на международной арене.

Недавно СБУ блокировала попытку вывоза в страны ЕС двигателей, которые используются для комплектования боевых бронемашин, находящихся на вооружении ВСУ.