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Ровенский спасатель в снаряжении может пролезть между ступеньками пожарной лестницы (видео)

10:53, 27 декабря 2019
Общество
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Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Журналисты разыскали героя. Им оказался спасательк из города Сарны Ровенской области Вадим Кузака. Мужчине, ростом 180 сантиметров и весом 88 килограммов, удалось протиснуться между ступенями лестницы 30 на 25 сантиметров. ТСН он рассказал, что таким образом ответил на челлендж американских спасателей.

Ранее УНИАН сообщал, как правоохранители и спасатели будут обеспечивать безопасность во время новогодних и рождественских праздников.

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Теги: #новости Украины#спасатели#Новости Ровнопогода в Ровно