Ровенский спасатель в снаряжении может пролезть между ступеньками пожарной лестницы (видео)

Мужчина рассказал, что таким образом ответил на челендж американских спасателей.

В сети набирает популярности видео, как пожарный в снаряжении и с кислородным баллоном пролезает между ступеньками пожарной лестницы.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Журналисты разыскали героя. Им оказался спасательк из города Сарны Ровенской области Вадим Кузака. Мужчине, ростом 180 сантиметров и весом 88 килограммов, удалось протиснуться между ступенями лестницы 30 на 25 сантиметров. ТСН он рассказал, что таким образом ответил на челлендж американских спасателей.

Ранее УНИАН сообщал, как правоохранители и спасатели будут обеспечивать безопасность во время новогодних и рождественских праздников.