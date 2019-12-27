Ровенский спасатель в снаряжении может пролезть между ступеньками пожарной лестницы (видео)
10:53, 27 декабря 2019Общество
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Мужчина рассказал, что таким образом ответил на челендж американских спасателей.
Огнеборец из города Сарны в снаряжении может пролезть между ступеньками пожарной лестницы
В сети набирает популярности видео, как пожарный в снаряжении и с кислородным баллоном пролезает между ступеньками пожарной лестницы.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Журналисты разыскали героя. Им оказался спасательк из города Сарны Ровенской области Вадим Кузака. Мужчине, ростом 180 сантиметров и весом 88 килограммов, удалось протиснуться между ступенями лестницы 30 на 25 сантиметров. ТСН он рассказал, что таким образом ответил на челлендж американских спасателей.
Ранее УНИАН сообщал, как правоохранители и спасатели будут обеспечивать безопасность во время новогодних и рождественских праздников.
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