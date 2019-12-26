Запрещенная компартия устроила в Киеве "конференцию" ко дню рождения Сталина: соцсети возмущены
Коммунистическая партия Украины, деятельность которой была запрещена в 2016 году, провела в Киеве «научно-практическую конференцию» по случаю 140 годовщины рождения советского диктатора Сталина.
Читайте такжеВ "ДНР" выпустили почтовые марки со Сталиным
Отчет о мероприятии опубликован на сайте КПУ. Участники прочитали доклады о вкладе Сталина в «революционное преобразование мира».
Лидер КПУ Петр Симоненко также выступил с докладом и вручил нескольким участникам «памятную медаль к 140-летию И.В. Сталина».
На новость обратил внимание известный офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), запостив ее у себя в соцсетях. Пользователей ее проведение возмутило.
Упирі підняли голови. Заборонена в Україні секта "Комуністична партія України" провела в Києві " збір до дня народження Йосипа Сталіна. Симоненко вручив "активістам" "пам'ятну медаль до 140-річчя вбивці і ката сталіна".— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) December 26, 2019
🔥 телеграм-канал ⬇️https://t.co/GLExONwd4upic.twitter.com/QpaSX25D3D
Ранее житель Одесской области получил условный срок за велосипед с советским флагом.