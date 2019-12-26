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Запрещенная компартия устроила в Киеве "конференцию" ко дню рождения Сталина: соцсети возмущены

19:00, 26 декабря 2019
Общество
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В Киеве устроили конференцию ко Дню рождения Сталина / kpu.ua

Коммунистическая партия Украины, деятельность которой была запрещена в 2016 году, провела в Киеве «научно-практическую конференцию» по случаю 140 годовщины рождения советского диктатора Сталина.

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Отчет о мероприятии опубликован на сайте КПУ. Участники прочитали доклады о вкладе Сталина в «революционное преобразование мира».

Лидер КПУ Петр Симоненко также выступил с докладом и вручил нескольким участникам «памятную медаль к 140-летию И.В. Сталина».

На новость обратил внимание известный офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), запостив ее у себя в соцсетях. Пользователей ее проведение возмутило.

Скриншот
Скриншот

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Теги: #новости Украины#Сталин