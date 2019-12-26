Запрещенная компартия устроила в Киеве "конференцию" ко дню рождения Сталина: соцсети возмущены

Симоненко вручил нескольким участникам конференции памятные медали.

Коммунистическая партия Украины, деятельность которой была запрещена в 2016 году, провела в Киеве «научно-практическую конференцию» по случаю 140 годовщины рождения советского диктатора Сталина.

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Отчет о мероприятии опубликован на сайте КПУ. Участники прочитали доклады о вкладе Сталина в «революционное преобразование мира».

Лидер КПУ Петр Симоненко также выступил с докладом и вручил нескольким участникам «памятную медаль к 140-летию И.В. Сталина».

На новость обратил внимание известный офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), запостив ее у себя в соцсетях. Пользователей ее проведение возмутило.

Упирі підняли голови. Заборонена в Україні секта "Комуністична партія України" провела в Києві " збір до дня народження Йосипа Сталіна. Симоненко вручив "активістам" "пам'ятну медаль до 140-річчя вбивці і ката сталіна".

🔥 телеграм-канал ⬇️https://t.co/GLExONwd4upic.twitter.com/QpaSX25D3D — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) December 26, 2019

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