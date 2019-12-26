Убийство Шеремета: фигурантка дела Дугарь заявила, что узнала о журналисте лишь недавно (видео)

Дугарь утверждает, с Юлей Кузьменко познакомилась за несколько месяцев до суда через общих друзей, а с Андреем Антоненко вообще не знакома.

Подозреваемая в деле об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь заявила, что узнала о журналисте лишь недавно.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Дугарь сейчас находится под домашним арестом – из квартиры в Новомосковске ей выходить нельзя вообще. В Киев она регулярно ездит на допросы. За билеты вынуждена платит либо сама, либо помогают друзья.

Популярной Яна стала 12 декабря этого года. Вспоминает, что была на сессии во Львове, как к ней просто возле университета подошел правоохранитель. На экзамен в тот день не вернулась, сразу на суд в Киев. На следующий день на всю страну назвали ее фамилию и показали фотографии с камер наблюдения – вроде бы она фотографировала камеры накануне убийства Шеремета.

Дугарь отмечает, что о том, кто такой Шеремет, узнала незадолго до полученных в свой адрес обвинений. В Киеве же, утверждает она, впервые была уже после смерти журналиста. "Это у меня запечатлелось в памяти, это март 17 года", - добавляет она.

С Юлей Кузьменко, говорит Дугарь, познакомилась за несколько месяцев до суда через общих друзей, а вот с Андреем Антоненко вообще не знакома.

Как сообщал УНИАН, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине. 13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на два месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции, отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, - из-за подозрения в предвзятости следователей.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей, а 24 декабря судьи оставили под стражей другую подозреваемую – врача Юлию Кузьменко.