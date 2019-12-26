Большинство украинцев считает, что следующий год будет лучше – опрос

Социологи подчеркивают, что по сравнению с 2018 годом существенно возрос оптимизм – на 10% и на 7% уменьшилась тревога.

61% респондентов надеются, что следующий 2020 год станет лучшим, чем нынешний. Еще 21% в этом уверен.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда «Демократические инициативы» Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

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В то же время 8% граждан считают, что хуже больше не будет. Однако 1% уверен, что 2020-й будет хуже.

В целом, 61% украинцев заявили, что были очень или преимущественно счастливы в 2019 году, так же как и 2018-м (60%). Больше всего таких счастливчиков оказалось на Западе – 72%, в Центре – 58%, на Юге – 65%, на Востоке – 55%.

Кроме того, 55% украинцев высказались, что думают о будущем Украины с чувством надежды, еще 38% – с оптимизмом и 26% – с тревогой. Социологи подчеркивают, что по сравнению с 2018 годом существенно возрос оптимизм – на 10% и на 7% уменьшилась тревога.

Как сообщал УНИАН, у 76% украинцев есть традиция дарить подарки на День Святого Николая.