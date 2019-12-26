Свыше 5 тысяч: в МВД заявили, что закрыли все игорные заведения в Украине

В МВД отметили, что сейчас в стране не осталось ни одного игорного заведения, которое бы работало.

В Министерстве внутренних дел заявили о закрытии 5,3 тыс. игорных заведений.

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире «Громадського радио» сообщил, что в Украине все игорные заведения закрыты.

Мартыненко отметил, что сейчас в стране не осталось ни одного игорного заведения, которое бы работало.

Читайте такжеЗа закрытием игорного бизнеса в Украине следят более 700 мобильных групп полиции

«Их уже нет. Все заведения закрыты. А если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию», — добавил советник министра.

По его словам, также конфисковали около 4,5 тысяч единиц оборудования примерно на 51 млн грн и открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.

Также советник министра объяснил, почему только сейчас активизировалась борьба с игорным бизнесом: «До последнего времени в Украине действовало постановление правительства, которое позволяло заниматься лотерейной деятельностью — продавали лотереи, электронные в том числе. А после тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью. К тому же есть тонкая грань между игорными заведениями и заведениями, которые занимались распространением лотерей, в том числе электронных лотерей».

«Сейчас, в связи с тем, что у нас провалился закон о легализации игорного бизнеса, правила не были установлены. Соответственно, президент поручил правительству разобраться с ситуацией на рынке игорных заведений. Правительство отменило постановление, и, соответственно, правоохранители начали выполнять решение правительства — заведения начали закрываться», — рассказал Мартыненко.

Правительство запретило заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей. Соответствующее решение Кабинет министров принял 20 декабря. В Нацполіції создали 715 мобильных групп для выявления игорного бизнеса.

Верховная Рада зарегистрировала законопроект № 2285 о легализации игорного бизнеса в Украине, который подал Кабинет министров. Президент Владимир Зеленский в августе 2019 года заявил, что хочет частично легализовать в Украине азартные игры. По его словам, это будет полезно для развития туристического бизнеса.

56% опрошенных полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 19 ноября до 13 декабря.