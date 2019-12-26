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В Днепре введут комендантский час для несовершеннолетних

10:43, 26 декабря 2019
Общество
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Во время зимних каникул в Днепре будет действовать комендантский час \ Фото: Informburo.kz

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Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на группу “Освіта Дніпра - соціальна взаємодія, правозахист, обговорення” в Facebook.

Несовершеннолетние должны быть на улице или в заведении в сопровождении родителя или другого опекуна. Также полиция просит персонал кафе и ресторанов обратить внимание на детей, которые находятся без присмотра взрослых и требовать у них документы.

Нарушителям комендантского часа придется заплатить от 340 до 850 грн, при повторном нарушении - от 850 до 1700 грн.

Решение принято с целью уменьшить количество преступлений совершаемых как детьми, так и против них.  

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Теги: #новости Украины#дети#новости Днепрапогода в Днепре