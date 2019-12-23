Связывали узников скотчем и избивали несовершеннолетних: Денисова рассказала о подавлении бунта в Кропивницком СИЗО (фото)
Во время подавления бунта заключенных в Кропивницком СИЗО №14 правоохранители превышали служебные полномочия — применяли силу и связывали узников скотчем.
Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
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Кроме того, для подавления бунта использовалось травматическое оружие с резиновыми пулями. По меньшей мере 25 заключенных получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все факты применения спецсредств против узников задокументированы, а прокуратура области начала проверку законности их применения.
«По состоянию на 9 часов 20 декабря в Кропивницком СИЗО обнаружено умершего заключенного. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти является отравление неизвестным веществом. Телесных повреждений в ходе осмотра трупа следственно-оперативной группой не обнаружено», — сообщила Денисова.
По ее словам, также в настоящее время уволены заместитель по оперативной работе Радион Друмов и заведующий медчастью Александр Степанов. Кроме того, затронут вопрос об увольнении заместителя начальника учреждения по коммунально-бытовому обеспечению — начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения Валерия Артеменко.
Как сообщал УНИАН, Экс-глава службы исполнения наказаний Сергей Старенький накануне рассказал, что из СИЗО пытались вывезти «смотрящих» за этим изолятором в изолятор полиции.
«Когда пытались вывезти главного «смотрящего», Арсена, сотрудники не очень этому способствовали и позволили ему свободно перемещаться. Это позволило ему призывать других заключенных к неповиновению», — рассказал Старенький.
Этот «смотрящий» смог убежать в кабинет психолога, где избил женщину из-за личного конфликта.
«Началась заворуха, стали выходить заключенные, забирать ключи у сотрудников, сами сотрудники СИЗО сбежали», — добавил он.
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Старенький добавил, что не было подано сигнала тревоги, а сотрудников изолятора отпустили домой.
Глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь сообщил, что обсудил ситуацию в СИЗО с министром юстиции Денисом Малюськой.
«Этот вопрос полностью контролируется министерством и областной государственной администрацией. В настоящее время правоохранительные органы проводят работу в рамках своих полномочий», — добавил он.