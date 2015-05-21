Украина требует рассмотреть в международных судах дело о вывозе боевиками украинских детей-сирот в Россию - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова.

В частности, Севостьянова напомнила, что второе инициированное Украиной дело в Европейском суде по правам человека касается трех фактов попыток вывезти детей-сирот с украинской территории в Российскую Федерацию.

По ее словам, "детей удалось вернуть после того, как ЕСПЧ оперативно отреагировал, вынеся 39 правило "Временные меры", в которых указал немедленно вернуть детей на территорию Украины, но мы решили продолжать это дело, ведь для нас это дело чести, для того чтобы доказать, что это были нарушения, совершенные так называемыми боевиками, которые на самом деле являются гражданами Российской Федерации, и Россия должна нести ответственность за свои действия".

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Как сообщал УНИАН, второе дело "Украина против России" было начато 13 июня 2014 года и касается похищения на Донбассе трех групп украинских детей-сирот и взрослых, которые их сопровождали.