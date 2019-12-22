Таможенникам Львовщины сообщили о подозрении в организации схемы "дешевой" растаможки фур

По версии следствия, из-за действий таможенников государственный бюджет недополучил более 2 миллионов гривень.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в злоупотреблении властью двум главным государственным инспекторам таможенного поста «Западный» и должностному лицу Львовской таможни ГФС.

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Об этом сообщается на сайте ГБР. Досудебным расследованием установлено, что должностные лица в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей «MAN» на территорию Украины через таможенный пост «Западный» с занижением таможенной стоимости.

Подозреваемые не проверяли сведений, содержащихся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления.

Отмечается, что в результате действий таможенников начисления таможенных платежей производились по значительно заниженной ставке, из-за чего государственный бюджет недополучил более 2 миллионов гривень.

Правоохранители квалифицировали эти факты как злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

в случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов.

Напомним, на пунктах пропуска украинско-польской границы образовались километровые очереди. Люди не могут въехать на территорию по несколько суток.