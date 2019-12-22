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Ведущего NewsOne Павловского вызвали на допрос по делу Шеремета

11:42, 22 декабря 2019
Общество
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Журналиста NewsOne допросят в деле об убийстве Шеремета / УНИАН

Об этом сам Павловский рассказал у себя в Facebook.

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«Позвонили из Главного следственного управления и хотят передать повестку. Снова вызывают на допрос по убийству Павла Шеремета. Дело в том, что когда убили Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании снимала сюжет о том, куда делись памятники. Хотела там Кличко записать. И услышала взрыв. Скажу сразу — с Кличко никто не договаривался, Кличко не знал, что мы будем его писать», — рассказал ведущий.

По его словам, тогда журналистка услышала взрыв, побежала к нему и сняла горевший автомобиль.

«То есть, мы, по сути, оказались первыми. Для меня эта история не удивительна, поскольку произошел взрыв в центре города, поэтому там любая съемочная группа могла оказаться на месте», – отметил Павловский.

Журналист намерен подписать договор с адвокатом.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года на брифинге в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Полиция на брифинге обнародовала телефонные разговоры Кузьменко.

Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Кузьменко и Антоненко избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь — в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Новость в сюжете: Убийство журналиста Шеремета
Теги: #новости Украины#Шеремет#убийство Шеремета