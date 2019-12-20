Дело Шеремета: Антоненко подал иск на президента, генпрокурора и министра МВД

12 декабря в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пятерых человек, в том числе музыканта, ветерана АТО Антоненко.

Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Шеремета Андрей Антоненко подал иск в Печерский райсуд Киева на президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Руслана Рябошапку.

Об этом в комментарии Громадському заявил его адвокат Святослав Жерновников.

По словам защитника, иск касается нарушения презумпции невиновности, защиты чести и достоинства.

Читайте такжеДело Шеремета: в зал суда, где находится Кузьменко, поднялись 15 силовиков (фото)

«Подали иск в Печерский суд за то, что Антоненко назвали преступником. Называли, его фото показывали. Кто может называть его преступником, если еще идут суды? Это нарушение презумпции невиновности», – рассказал Жерновников.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко.

Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь, им избраны меры пресечения.

18 декабря в полиции заявили, что перед обыском в квартире Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину.

В полиции добавили, что 13 декабря следователи при обыске в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

«Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала», - сообщали в полиции.