В Киеве завтра на проспекте Любомира Гузара перекроют движение

Из-за ремонтных работ движение по проспекту перекроют с 9:00 до 17:00.

В Киеве в воскресенье, 22 декабря, на проспекте Любомира Гузара из-за ремонтных работ перекроют движение с 9:00 до 17:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Как отметили в коммунальной корпорации, над проспектом Любомира Гузара, вблизи улицы Василенко, будут монтировать третью часть пешеходного моста. Это последний участок прогона. Во время работ движение будет перекрыто.

Объехать участок можно будет по маршруту: проспект Гузара - улица Гарматная - бульвар Вацлава Гавела - улица Героев Севастополя - проспект Гузара.