В Киеве завтра на проспекте Любомира Гузара перекроют движение
15:22, 21 декабря 2019Общество
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Из-за ремонтных работ движение по проспекту перекроют с 9:00 до 17:00.
Близ ул. Василенко будут монтировать третью часть пешеходного моста / фото УНИАН
В Киеве в воскресенье, 22 декабря, на проспекте Любомира Гузара из-за ремонтных работ перекроют движение с 9:00 до 17:00.
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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».
Как отметили в коммунальной корпорации, над проспектом Любомира Гузара, вблизи улицы Василенко, будут монтировать третью часть пешеходного моста. Это последний участок прогона. Во время работ движение будет перекрыто.
Объехать участок можно будет по маршруту: проспект Гузара - улица Гарматная - бульвар Вацлава Гавела - улица Героев Севастополя - проспект Гузара.
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