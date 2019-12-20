На столичном мосту Патона полностью восстановили движение
18:23, 20 декабря 2019Общество
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Ремонтные работы закончили на 3 суток раньше запланированного.
Ремонт закончился на 3 суток раньше / 112.ua
На столичном мосту Патона полностью восстановили движение.
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Об этом только что сообщила пресс-служба КК «Киевавтодор».
«На мосту им. Патона полностью открыто движение! Ремонтные работы закончили на 3 суток раньше. Для плиты автопроезда использовали бетон с улучшенными качествами», - отмечается в сообщении.
Также сообщается о завершении текущих ремонтных работ на Южном мосту.
Как сообщал УНИАН, движение по мосту Патона в Киеве ограничили с 21.00 17 декабря из-за проседания покрытия. Анонсировалось, что работы будут завершены к 6.00 23 декабря.
Движение транспорта на Южном мосту частично ограничивали 18 и 19 декабря.
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