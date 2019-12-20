Ремонтные работы закончили на 3 суток раньше запланированного.

На столичном мосту Патона полностью восстановили движение.

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Об этом только что сообщила пресс-служба КК «Киевавтодор».

«На мосту им. Патона полностью открыто движение! Ремонтные работы закончили на 3 суток раньше. Для плиты автопроезда использовали бетон с улучшенными качествами», - отмечается в сообщении.

Также сообщается о завершении текущих ремонтных работ на Южном мосту.

Как сообщал УНИАН, движение по мосту Патона в Киеве ограничили с 21.00 17 декабря из-за проседания покрытия. Анонсировалось, что работы будут завершены к 6.00 23 декабря.

Движение транспорта на Южном мосту частично ограничивали 18 и 19 декабря.