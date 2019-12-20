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"Ривненский Николай": пенсионер сам создал рождественскую атмосферу в обычном дворе (видео)

08:23, 20 декабря 2019
Общество
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Пенсионер включает гирлянды утром и вечером / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, 40 метров огоньков мужчина приобрел за свой счет. Сам украсил все деревья. Электричество тоже провел из собственной квартиры. Говорит, делает это, чтобы подарить соседям праздничное настроение.

Включает гирлянды утром и вечером. Пока они работают – за всем следит. Разноцветные огоньки изрядно привлекают детей, которым пенсионер еще и раздает конфеты. Соседи называют мужчину «местным Николаем».

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Теги: #новости Украины#Ривнепогода в Ровно