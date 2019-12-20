"Ривненский Николай": пенсионер сам создал рождественскую атмосферу в обычном дворе (видео)

Разноцветные огоньки изрядно привлекают детей, которым пенсионер еще и раздает конфеты.

В Ривне 69-летний пенсионер самостоятельно украсил двор многоэтажки гирляндами.

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Как говорится в сюжете ТСН, 40 метров огоньков мужчина приобрел за свой счет. Сам украсил все деревья. Электричество тоже провел из собственной квартиры. Говорит, делает это, чтобы подарить соседям праздничное настроение.

Включает гирлянды утром и вечером. Пока они работают – за всем следит. Разноцветные огоньки изрядно привлекают детей, которым пенсионер еще и раздает конфеты. Соседи называют мужчину «местным Николаем».