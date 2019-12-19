Комитет Рады решил вернуть селу на Львовщине название, которое было до декоммунизации

Село назвали в честь Андрея Первозванного.

Комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления поддержал возвращение селу Мармузовичи Львовской области названия, которое было у него до переименования в рамках декоммунизации - Андреевка.

Об этом рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Чиновник напомнил, что в 2016 году Украинский институт национальной памяти переименовал село из-за информации о том, что оно якобы было названо в честь коммуниста Андрея Андреева.

"Жители села с таким решением оказались не согласны. Провели собрание и единогласно (320 голосов, против 0) решили, что нужно переименоваться обратно. По словам жителей, они хотят назвать село в честь Андрея Первозванного", - пишет Дубилет.

По его словам, на комитете выступил представитель греко-католической церкви и рассказал об особом отношении селян к этому святому. Местные жители, которые были на заседании, поддержали его.

"Затем слово взял представитель Института и сказал, что переименовывать обратно, не изменив ни одной буквы, нельзя по закону. После него слово взял депутат и сказал, что это может создать опасный прецедент. Представители села заметно разволновались", - продолжил министр.

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И добавил: решение о возвращении старого названия члены комитета все же поддержали - почти единогласно.

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