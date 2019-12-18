В Минкульте заявили, что Верховный суд не разрешал УПЦ МП сохранить название

В министерстве считают, что суд не принимал постановление, которое позволило бы церкви не менять название.

Министерство культуры молодежи и спорта считает, что Верховный суд не принимал решение оставить за УПЦ МП ее текущее название.

Об этом говорится в официальном заявлении министерства.

Читайте такжеВ ПЦУ призвали Филарета к примирению и прекращению самоизоляцииВ министерстве назвали неточной информацию о том, что УПЦ МП разрешили оставить свое название.

Отмечается, что постановлением Окружного административного суда Киева от 22 апреля 2019 года было приостановлено переименование УПЦ МП, которое должно было быть проведено согласно законодательству. Минкультуры воспользовалось своим правом, и обжаловало постановление Окружного админсуда в апелляционном и кассационном порядке.

Постановлением же Верховного суда от 11 декабря 2019 года кассационную жалобу Минкультуры оставлено без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда города Киева – без изменений.

При этом в Минкульте указали, что по состоянию на 17 декабря 2019 года Окружной административный суд Киева не переходил к рассмотрению дела по существу. Таким образом, в министерстве считают, что Верховный суд не принимал постановление, которое «позволило бы УПЦ МП не менять свое название».

Ранее УНИАН сообщал, что Верховный суд окончательно разрешил УПЦ МП оставить свое название.